Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda 2 tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) düzenlenen gösteriye ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.

BÜ'de 4 Ekim'de yaşanan protestolar sırasında bir grubun Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesmesi, bir kişinin de otomobilin üzerine çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u üniversitenin öğrencisi, 1'i üniversitenin mezunu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Gözaltına alınanlardan 7'si Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilirken, 3'ü serbest bırakıldı.



Soruşturma savcılığına çıkarılan 7 kişiden 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Nöbetçi hakimlik, rektörün makam aracının üzerine çıktığı tespit edilen E.B.G.'nin "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "mala zarar verme", E.B.G'yi araç üzerinden indirmeye çalışan güvenlik görevlisinin boğazını sıktığı tespit edilen C.P.Ö'nün ise ''görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.



Hakimlik, E.B'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını karara bağladı.