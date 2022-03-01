Boğaziçi'nde rektörlük binasına boya attığı iddia edilen 8 öğrencinin adli kontrol tedbirleri kaldırldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında rektörlük binasına plastik şişe içerisinde boya attıkları iddiasıyla 8 öğrencinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.



İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz 8 sanık katıldı. Duruşma salonunda taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Teslime Y. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirterek, "‘6284 senin mi sandın’ yazılı pankartla eyleme katıldım. Eylemi okulun bahçesinde gerçekleştirdik. Yaklaşık 8 kişi eylemi gerçekleştirdik. Eylem sırasında pet şişelerde kırmızı boyalar bulunmaktaydı. Bu boyaları yere atıyorduk. Ancak olay esnasında benim elimde pet şişe bulunmuyordu. Rektörlük binasında görevli Reyhan Keten’e herhangi bir müdahalemiz olmadı. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TANIK OLARAK DİNLENECEK



Duruşmada savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep ettiler. Sanık avukatları da müvekkillerinin Anayasal haklarını kullandıklarını belirterek beraatlarını talep ettiler.



Duruşmada görüşü sorulan duruşma savcısı, iddianamede öğrenciler tarafından ayağına boya döküldüğü iddia edilen özel güvenlik görevlisi Reyhan Keten'in tanık olarak dinlenmesi ve sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.



ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI



Mahkeme tüm sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme güvenlik görevlisi Reyhan Keten'in ise tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianamede, 8 şüphelinin "Kamu malına zarar verme" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na Muhalefet" suçundan, 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



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