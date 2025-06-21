Boğazına bıçak dayadı, otluk alanda genç kadına dehşeti yaşattı

GÖZALTINA ALINDI Onur Ö. olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolüne götürülürken kendisine, "Kızdan aldığın parayı ne yaptın?" diye soran basın mensubuna, "Para almadım" diye yanıt verdi.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde işe gitmek üzere yola çıkan 25 yaşındaki D.K., otobüsten inip yürürken, kendisini takip eden Onur Ö. tarafından itilip, yol kenarındaki otluk alana düşürüldü.

"BAĞIRIRSAM BOĞAZIMI KESECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Yaşadıklarını anlatan D.K., şunları kaydetti:

"Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi.

İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi.

Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM'ye gitmemi istedi. O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni.

Elinde esrar vardı, 'Aranıyorum' dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi.

Benden geliyor sandı ve daha da panikledi."

