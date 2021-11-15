Boğazına kaçan leblebi öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna leblebi kaçan kadın yaşamını yitirdi.

56 yaşındaki Şenel Alptekin'in yediği leblebilerden biri nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan kadın yere düşerek bayıldı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alptekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Alptekin'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.