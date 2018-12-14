Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin nefes borusuna kaçan mandal yayı, operasyonla çıkartıldı.



1 yaşındaki Özlem İlayda Yılmaz'ın oynarken ağzına soktuğu mandalın yayı boğazına kaçtı. Durumu fark eden baba Yaşar Yılmaz, bebeğe müdahale ederek yayı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.



Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen bebeğe ilk müdahale acil serviste yapıldı.



Daha sonra kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Ahmet Cevatzade'nin muayene ettiği bebeğin ameliyata alınmasına karar verildi. Yapılan ameliyatla bebeğin boğazındaki yay çıkartıldı.



Cevatzade, Özlem bebeğin operasyon sonrası taburcu edildiğini belirtti.



Ebeveynlere, bebek yaştaki çocuklardan küçük parçacıklı malzemelerin uzak tutulması uyarısında bulunan Cevatzade, "Özellikle 1-12 aylık dönemdeki bebekler her şeyi ağzına alır. Üzerinde 3 yaş altında kullanılmaması gerektiği yazan ürünlere karşı bazen anne ve babalar pek dikkatli davranmayabiliyor. Bu tarz ürünler boğaza kaçabiliyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklara çerez gibi küçük parçacıklı yiyecek de verilmemeli. Ağızdan alınan her türlü yabancı cisim hava yolunu tıkayabilir. Bu da o bebeğin hayatını kaybetmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.



Baba Yaşar Yılmaz da olay sırasında çok büyük korku ve endişeye kapıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Özlem İlayda, Derinkuyu ilçesindeki evimizde mandalla oynuyordu. Annesi, Özlem İlayda'nın bir şey yuttuğunu söyledi. Baktım mandal elinde ama yayı yoktu. Mandalın yayını çıkarmaya çalıştım, boğazına takılmıştı. Hemen hastaneye götürdük, röntgen çekildi, çıkarılmayacağı anlaşılınca ameliyata alındı. Başarılı bir operasyonla doktorumuz çıkardı. Çocuğu o şekilde görünce çok telaşlandım, elim ayağım titredi, arabayı bile zor kullandım. Hastane, yarım saatlik mesafede ama 12 saat sürmüş gibi geldi. Ailelere tavsiyem, çocuğun yutabileceği çaptaki küçük parçaları ortalıkta bırakmasınlar, bunun telafisi yok."