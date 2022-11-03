Boğazına şeker kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu'nun boğazına bilgisayar devre dizaynı dersinde şeker kaçtı.



Arkadaşlarının sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, Heimlich manevrası uyguladı.



Akdemir, uyguladığı ilk yardım müdahalesiyle öğrencisi Maraşlıoğlu'nun boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı.



Olay anı, sınıftaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Maraşlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, derse girdikten sonra sandalyeye oturduğu sırada ağzındaki şekerin boğazına kaçtığını söyledi.



Arkadaşından sırtına vurmasını istediğini söylemeye çalıştığını aktaran Maraşlıoğlu, "Arkadaşı vurdu ama geçmedi. Daha sonra panikle öğretmenimin yanına gittim. Zaten yere düşecek gibiydim. Öğretmenime 'Sırtıma vurur musun?' dedim. Sonra öğretmenim de Heimlich manevrası yaparak beni kurtardı. Ona çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen ve hayatı kurtulan öğrenci o anları anlattı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ ÖĞRENCİM SAĞLIĞINA KAVUŞMUŞ OLDU"



Akdemir de derse hazırlandığı sırada öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu'nun kendisine doğru yönlendiğini gördüğü aktardı.



Öğrencisinin düşmemek için masaya yaslandığı belirten Aydemir, "O anda ben de telaşa kapıldım. Bir anda geçen yıl almış olduğum ilk yardım eğitimi aklıma geldi. Tabii o aşamada onu uygulamaya çalıştım. Öğrencimi ilk aşamada arkasında yukarıdan kavradığım için başarılı olamadım. Daha sonra yumruk yapmak aklıma geldi. Midesinin üstüne yumruk yaparak bir iki silkelemeden sonra öğrencim 'rahatladım.' dedi. Ben de bıraktım." açıklamasında bulundu.



Aydemir, insan hayatının kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Öğrencimizden daha telaşlı duruma girdim. İlk defa başıma böyle bir olay geliyor. Burada kendimi bahtiyar hissediyorum. Böyle bir olayda panik yapmadan, idareye haber vermeden kendim müdahale etmeyi düşündüm. Şükürler olsun ki öğrencim sağlığına kavuşmuş oldu. Bütün öğretmen arkadaşlarım bu eğitimi aldı. Her an başımıza gelebilir. Temennimiz bir daha böyle bir olayın başımıza gelmemesi, gençlerimizin daha güzel şartlarda büyümesi."