Boğazından bıçakladı: Apart dairesindeki klima kavgası cinayetle bitti
Denizli'de bir apart dairesinde klima nedeniyle çıkan tartışmada İran uyruklu Sina Khosravi'yi boğazından bıçaklayarak öldüren aynı ülke vatandaşı Hadi Jahanbin ile yanındaki arkadaşı Seyed Artına Mortazavi tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apart dairesinde aynı evde kalan İran uyruklu Sina Khosravi ile trans birey arkadaşı Seyed Artına Mortazavi arasında klima nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmaya, Mortazavi'nin arkadaşı Hadi Jahanbin de dahil oldu.
BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi ile Jahanbin, mutfaktan aldığı bıçakla Sina Khosravi'yi boğazından bıçakladı.
Jahanbin ve Mortazavi'nin yaklaşık 1 saat apart dairesinde bekledikten sonra buradan ayrıldı.
İki arkadaş, Mortazavi'nin evine gitti.
POLİS MERKEZİNE GİDİP ANLATTI
Mortazavi, bir süre sonra polis merkezine giderek olayı anlattı.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Sina Khosravi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sina Khosravi'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mortazavi, gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri de Jahanbin'i kaçma hazırlığı yaptığı sırada Muratdede Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Jahanbin ve Mortazavi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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