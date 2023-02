Boğazlarda ve Marmara Denizi'nde 'hamsi avcılığı' durdurulacak

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın bu yıl yaşanan çevresel ve iklimsel faktörlere bağlı olarak alındığı vurgulandı.



Yapılan açıklama;



"Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve balıkçılarımıza gelecek sezon daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında hamsi avcılığı yarından itibaren durdurulacak.



Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında avlanan hamsilerde, yasanın izin verdiği boy uzunluğu kriterlerini taşımayan bireylerin oranında artış, et verimliliklerinde de düşüklük tespit edilmiştir. Çalışmalarda, bu durumun, özellikle bu yıl yaşanan çevresel ve iklimsel faktörler sonucu geliştiği, balığın gerek avlanabilir yasal boy uzunluğuna, gerekse biyolojik yapısına uygun olmayan avcılığın giderek artış gösterdiği değerlendirilmiştir.

Bunlara bağlı olarak, avlanan balıkların, değerlendirilmeyen ve pazara sunulamayan miktarlarındaki artışın devam ettiği gözlenmiştir. Bu gelişmelerin, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceği dikkate alınarak balıkçılık yönetimi açısından acil önlemlerin devreye sokulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.



Balıkçılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının talepleri ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu üyesi akademisyenlerin önerileri doğrultusunda, gerekli kararlar alınmıştır. Bu çerçevede, gelecek yıllardaki hamsi stoklarımızın olumsuz etkilenmemesi, Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve gelecek sezonda balıkçılara daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 21 Şubat 2023 saat 15.00'ten itibaren ticari amaçlı her türlü hamsi avcılığı durdurulacaktır.



15 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek uygulamayla, halkımızın hamsi ihtiyacı, avcılığın serbest olduğu alanlardan yakalanan ve soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürünlerle karşılanmaya devam edecektir. İstavrit, lüfer ve mezgit gibi diğer türlerin avcılığında ise herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir.



Alınan kararın sahada uygulanmasını teminen Bakanlık denetimleri, geçmişte olduğu gibi tüm imkanlar seferber edilerek devam edecektir" denilen açıklamanın devamında, "Buna yönelik her türlü teknik ve altyapı önlemleri alınmıştır. Bununla birlikte, diğer denizlerimizde hamsi avcılığı yapan balıkçılarımızın yavru ve yeterli et verimliliğine sahip olmayan hamsileri avlamamaları büyük önem arz etmektedir. Halkımızın da gerekli duyarlılığı göstererek 9 santimetreden küçük hamsileri almamaları, böyle bir durumla karşılaştıklarında ise Tarım Orman İl/İlçe Müdürlüklerine veya Alo 174 hattına bildirimde bulunmaları, ülkemizdeki su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirliği bakımından hayati önemi haizdir."