Boğazları kesilerek katledilmişlerdi: Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşlerin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Sivas 'ta 6 Mayıs gecesi Kılavuz Mahallesi'nde evlerinde oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşleri, köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek, elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında; şüphelinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Sönmez (34) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Melisa (16) ve Umutcan Şimşek'in (22) annesi Ayşegül Şimşek ile yakınları, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, avukatlar ve tanıklar ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Sönmez, daha önceki ifadesini yeniledi ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. Yazılı savunmasını verdiğini belirten Sönmez, "Şimşek ailesi, çocukları ölmüş hala para peşinde koşuyor. Sözü edilen senet üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Senedi Uğur Şimşek'in doldurduğu tespit edilmiştir, sadece imzalar değişiktir. Senetleri imzalayan Uğur Şimşek'tir. Şimşek ailesinin tek derdi paradır. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

ACILI ANNE DE SÖZ ALDI



Öldürülen çocukların annesi Ayşegül Şimşek ise sanığın her şeyi inkar ettiğini belirtti.



Bir anne olarak sanığın asılmasını talep ettiğini dile getiren Şimşek, "Hangi insan böyle bir pisliği yapar. İki çocuğu öldürmek için çok önemli bir şey olması lazım. Paraysa isteseydi, evse zaten aldı." diye konuştu.



Şimşek ailesinin avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

CEZASI BELLİ OLDU



Mahkeme heyeti, sanığa Melisa Şimşek'e karşı "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Sanık ayrıca, "gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından en üst sınırdan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



"EN AĞIR CEZADAN VERDİLER"



Mahkeme çıkışı konuşan Şimşek, bu tür katillerin yaşamaması gerektiğini vurgulayıp "Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor, nefes almaları bile hata. En ağır cezadan verdiler, sağ olsunlar. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Arkasındakileri de bulmak için elimden geleni yapacağım, durmayacağım. Adalet istiyorum." ifadesini kullandı.