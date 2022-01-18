Boğduğu eşini boş araziye gömdü, suçunu 3 yıl sonra itiraf etti

İzmir’de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa (45), eşi Sinem Karaboğa’ya (38) ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa’yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı.

Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti. Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.



Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Karaboğa’nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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