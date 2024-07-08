Boğulma ihbarı harekete geçirdi: Gölde aranırken evde çıktı

Manavgat’ın Şavlak mevkisinde ırmağa giren bir kişinin gözden kaybolduğu, boğulmuş olabileceği ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.



Polisler şüphelinin ırmağa girdiği yerden itibaren kıyıdan arama yaparken itfaiyeye ait bot bölgede arama çalışması yaptı.



Ekiplerin yaklaşık bir saati aşkın bir süre yaptığı arama sırasında şüphelinin Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde yarı çıplak vaziyette görüldüğü ihbarı geldi.



Polis ekipleri, şahsın Şavlak mevkisinden ırmağa girdiğini, bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıkarak evine gittiğini belirledi.

