Boğulma tehlikesi geçirdi: Hastanede öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde dün 27 yaşındaki Recep Yağcı, serinlemek için girdiği denizde tehlikesi geçirdi.

Yağcı, bilinci kapalı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan Yağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yağcı'nın Kavak ilçesinde cezaevinde gardiyan olarak görev yaptığı öğrenildi.

