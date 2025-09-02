Boğulma tehlikesi geçirdi: Hastanede öldü

Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde dün 27 yaşındaki Recep Yağcı, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Yağcı, bilinci kapalı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan Yağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yağcı'nın Kavak ilçesinde cezaevinde gardiyan olarak görev yaptığı öğrenildi.