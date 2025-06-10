Boğulma tehlikesi geçiren bebek hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren bebek hastaneye kaldırıldı

'nın Konaklı Mahallesi'ndeki otelin havuzunda bebeğin çırpındığını görenler, bebeği sudan çıkardı.

İhbar üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.

Ailesiyle otele geldiği öğrenilen 1 yaşındaki G.D, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

G.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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