Boğulma tehlikesi geçiren bebek hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki erkek bebek hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki otelin havuzunda bebeğin çırpındığını görenler, bebeği sudan çıkardı.
İhbar üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.
Ailesiyle otele geldiği öğrenilen 1 yaşındaki G.D, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
G.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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