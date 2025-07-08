Boğulma tehlikesi geçiren Burcu'dan acı haber

İstanbul Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Burcu Erarslan, tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren Burcu'dan acı haber

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Kısırkaya Plajı'nda 6 Temmuz'da ailesiyle birlikte denize girmeye gelen Burcu Erarslan (35) akıntıya kapılmıştı.

Çevredekilerin görerek müdahale etmeye çalıştığı kadın, plajdaki can kurtaranlar tarafından denizden çıkarılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, plajda kalp masajı yaptıkları kadını hastaneye kaldırmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Erarslan bugün hayatını kaybetti.

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