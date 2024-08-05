Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına Sahil Güvenlik yetişti

Balıkesir'in Edremit ilçesi, Akçay Kordon İskelesi önlerinde bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdi.



Bölgede bulunan Sahil Güvenlik personeli duruma müdahale etti.



Ekipler boğulma tehlikesi geçiren çocuğa can simidi attı ve müdahale etmek üzere iskele üzerinden bir Sahil Güvenlik personeli denize atladı.



Boğulma tehlikesi geçiren A.Z. (14) Sahil Güvenlik personeli tarafından kurtarılarak sahil sahile taşındı. A.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmadığı öğrenildi.

