Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce Plajı'nda 18 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet Alalı, arkadaşlarıyla denize girerek güvenli alan olarak bilinen cankurtaran bölgesinin dışına yüzdü.

Denize girdikten kısa bir süre sonra gencin boğulmak üzere olduğu fark edildi. Cankurtaranlar Alalı'yı kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan gencin bir haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

