Boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinden 10 Ağustos'ta serinlemek için arkadaşı ile denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Selahattin Kaya'dan (23), acı haber geldi.

Kaya, tedavi gördüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI GÜN ARKADAŞI DA BOĞULMUŞTU



Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Selahattin Kaya'nın arkadaşı Emirhan Atıcı da (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.