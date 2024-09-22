Boğulma tehlikesi geçiren kadının imdadına koştular

Pendik sahilde geçen gün akşam saatlerinde sahilde gezinen G.K. isimli bir kadın dengesini kaybederek denize düştü.



Durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan biri kadını kurtarmak için hemen denize atladı.

Denizde sürüklenen kadının yanına yüzerek giden kişi, kadını kurtararak kıyıya çıkardı.