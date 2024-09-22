Boğulma tehlikesi geçiren kadının imdadına koştular

İstanbul Pendik’te denize düşen kadın bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma tehlikesi geçiren kadının imdadına koştular

Pendik sahilde geçen gün akşam saatlerinde sahilde gezinen G.K. isimli bir kadın dengesini kaybederek denize düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan biri kadını kurtarmak için hemen denize atladı.

Denizde sürüklenen kadının yanına yüzerek giden kişi, kadını kurtararak kıyıya çıkardı.

Boğulma tehlikesi geçiren kadının imdadına koştular - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri G.K.’yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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