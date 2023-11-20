Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi baş aşağı çevirdiler

Antalya'da denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları, kendi imkanları ile kıyıya ulaşan baş aşağı çevirerek yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştı.

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi baş aşağı çevirdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, dün öğleden sonra İncekum Plajı'nda yaşandı. Mobilyacılık yapan Yunus Baykara, öğle saatlerinde dört arkadaşı ile birlikte denize girmek için İncekum Plajı'na geldi.

Soğuk havaya rağmen denize giren Baykara, dalgalar nedeniyle yorgun düştü. 

Boğulma tehlikesi geçiren genç, güçlükle de olsa kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı.

Bir hayli bitkin olan genç kendini kumların üzerine bıraktı. Çok su yuttuğunu söyleyen Baykara'yı arkadaşları ayaklarından havaya kaldırıp suyu boşaltmaya çalıştı.

Dinlendikten sonra kendine gelen genç, arkadaşları tarafından kontrol amaçlı sağlık merkezine götürüldü.

İLK YARDIM NASIL OLMALI?

Boğulmada hayat kurtaran 7 ilk yardım önerisi

Boğulmada hayat kurtaran 7 ilk yardım önerisi

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Boğulma vakalarında ilk yardım hayati önem taşıyor. Uzmanlar ilk yardım bilmeyen kişilerce yapılacak işlemlerin hayati tehlikeyi artırabileceğini belirtiyor. 

Bu durumda, boğulma tehlikesi geçiren kişinin sırt üstü yatırılıp yutulan suyun çıkarılması için kişinin karın altından tutularak yukarı kaldırılması tavsiye ediliyor. 

Hızlı bir şekilde 112 Acil Servis'in aranması da büyük önem taşıyor.

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