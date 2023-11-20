Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi baş aşağı çevirdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.



Olay, dün öğleden sonra İncekum Plajı'nda yaşandı. Mobilyacılık yapan Yunus Baykara, öğle saatlerinde dört arkadaşı ile birlikte denize girmek için İncekum Plajı'na geldi.

Soğuk havaya rağmen denize giren Baykara, dalgalar nedeniyle yorgun düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren genç, güçlükle de olsa kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı.

Bir hayli bitkin olan genç kendini kumların üzerine bıraktı. Çok su yuttuğunu söyleyen Baykara'yı arkadaşları ayaklarından havaya kaldırıp suyu boşaltmaya çalıştı.

Dinlendikten sonra kendine gelen genç, arkadaşları tarafından kontrol amaçlı sağlık merkezine götürüldü.

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