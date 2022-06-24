Boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli kurtarılamadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi Selman Yeşilyurt, hastanede yaşamını yitirdi.

Haberler - DHA 24.06.2022 - 15:56

Boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli kurtarılamadı

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'da boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Plajı'na gelen, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Selman Yeşilyurt, dün akşam saatlerinde serinlemek için arkadaş grubuyla denize girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan Yeşilyurt'u gören kıyıdakiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Boğulmak üzereyken çevredekilerce denizden çıkarılan Yeşilyurt'a, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Daha sonra Yeşilyurt, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yeşilyurt, bugün yaşamını yitirdi.

BİR KİŞİ DAHA BOĞULMAKTAN KURTARILDI

Öte yandan aynı plajda akşam saatlerinde girdiği denizde dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Resul K.'yi (21) de son anda çevredekiler kurtardı.

Çağrılan sağlık ekibince ayakta sağlık kontrolünden geçirilen ve genel durumunun iyi olduğu anlaşılan Resul K., bölgeden ayrıldı.

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