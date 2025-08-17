Boğulma tehlikesi geçirip öldü

Yolağzı köyü sahilinden dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki İbrahim K., bir süre sonra gözden kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan İbrahim K., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



İbrahim K., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.