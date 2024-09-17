Boğulmak üzereyken imdadına yetiştiler

Antalya'da Sahil Güvenlik ekipleri, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz simidiyle kurtardı.

Boğulmak üzereyken imdadına yetiştiler

Konyaaltı Sahili falezler kısmında kayalıkların olduğu noktaya yakın yerde tehlikesi geçiren bir kişi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, dalganın da etkisiyle su yüzeyinde durmakta zorlanan 30'lu yaşlardaki erkeğe ucu ipe bağlı deniz simidi fırlattı.

Deniz simidini tutan suyun içerisindeki kişi, ekipler tarafından bota alınarak karaya çıkartıldı.

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