Boğulmaktan kurtarılan kadında corona virüs

Adana'da tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan kadında corona virüs bulgusuna rastlandı.



65 yaşındaki Elife Canatar, Adana'da sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılmıştı.

Hastanede tedavisi süren kadına çekilen röntgen ve tomografide corona virüs bulgusuna rastlandı.

Elife Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Covid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de test yapılacak.