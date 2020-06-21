Boğulmaktan kurtarılan kadının corona virüs testi negatif

Adana'da sel felaketinde, fizik tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan Elife Canatar'ın (65) yeni tip corona virüs (Covid-19) testi negatif çıktı.



Yaşlı kadına çekilen röntgen ve tomografide corona virüs bulgusuna rastlanmıştı.



Şüphe üzerine corona virüs testi yapılan Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı.



Elife Canatar'a yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de test yapılacak.