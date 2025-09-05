Boğulmaktan kurtarıldı, cezaevine gönderildi: 22 yıl hapis cezasıyla aranıyormuş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçirirken kurtarılan bir kişinin kimlik sorgusunda arama kaydı olduğu ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Denizden sağ kurtarılan şahıs, cezaevine gönderildi.

Ö.K. (37) isimli şahıs, yüzmek için girdiği denizde tehlikesi geçirdi.

Cankurtaranlar tarafından hızlı müdahale ile denizden çıkarılan şahıs başkasına ait kimlik bilgilerini verdi. Polis, tutarsızlık üzerine Ö.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. 

Burada gerçek kimliği tespit edilen Ö.K.'nin, 7 ayrı suçtan araması ve 22 yıl 2 ay kesinleştirilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Ö.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

