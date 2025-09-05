Boğulmaktan kurtarıldı, cezaevine gönderildi: 22 yıl hapis cezasıyla aranıyormuş

Ö.K. (37) isimli şahıs, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaranlar tarafından hızlı müdahale ile denizden çıkarılan şahıs başkasına ait kimlik bilgilerini verdi. Polis, tutarsızlık üzerine Ö.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü.

Burada gerçek kimliği tespit edilen Ö.K.'nin, 7 ayrı suçtan araması ve 22 yıl 2 ay kesinleştirilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Ö.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.