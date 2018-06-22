Havaların ısınmasıyla serinlemek için denizleri tercih edenlerin olası bir tehlike karşısında paniğe kapılmaması boğulma vakalarının önüne geçilmesinde hayati önem taşıyor.



Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ömer Kıratlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların deniz, göl ve ırmaklara giderek serinlemeye çalıştığını söyledi. Bu gibi yerlerde önce suların güvenli olup olmadığına bakılması gerektiğine işaret eden Kıratlı, Trabzon'da göl ve akarsuların yüzme için güvenli olarak değerlendirilmediğini belirtti.



Kıratlı, Karadeniz sahillerindeki akıntıya dikkati çekerek "Karadeniz kıyılarındaki akıntılar nedeniyle her yıl birçok vatandaşımız boğulma tehlikesi yaşamaktadır. Yöremizde yapılmış olan deniz tahkimatları civarlarında çeken akıntılar ve ani derinleşen alanlar mevcuttur." dedi.



Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini aktaran Kıratlı, mutlaka cankurtaran bulunan plajların tercih edilmesi, ailelerin çocuklarını uyarması gerektiğini ifade etti.

AKINTILI SULAR TEHLİKELİ



Kıratlı, boğulmalara karşı alınacak tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Kıratlı, şöyle devam etti:



"Yüzey akıntısı az gibi gözükse bile akarsulara girmek tehlikelidir. Akarsularda, sulama kanallarında, barajlarda ve göletlerde yüzülmemeli. Yalnızken deniz, göl, gölet, sulama kanalı ve akarsulara girilmemeli. Özellikle baraj ve göllerin zeminleri genellikle bataklıktır. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girilmemeli. Bataklık sizi dibe doğru çekerek boğulmanıza zemin hazırlar."



Yüzerken dikkat edilmesi gerekenlere işaret eden Kıratlı, "Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Bu nedenle panik yapılmamalı." diye konuştu.



"ÇOK SU TUTAN GİYSİLER GİYİLMEMELİDİR"



Kıratlı, ani şekilde suya atlamanın kişiyi soğuk suda paniğe sevk ederek kramplara yol açabileceğini belirterek şunları söyledi:



"Tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat edilmeli. Tekne kullanıyorsanız cankurtaran yeleğinizi mutlaka giyin. Şaka niyetli de olsa kimse habersiz suya itilmemeli. Yüzme bilmeyenler derin ve bulanık sulara kesinlikle girmemeli, çok su tutan giysiler giyilmemelidir."



Akıntı olan bölgelerde suya girmenin büyük tehlike oluşturacağını kaydeden Kıratlı, "Akıntıya kapılırsanız da mücadele etmek yerine sahile karşı yüzünüz bakar şekilde kendinizi akıntıya bırakmalısınız. Zaten bir süre sonra açıkta akıntı so