Boji yerleşik hayata alışamadı (Tramvaydan yeni fotoğraf)

"İstanbul'u turlayan köpek" Boji, bir süredir görünmediği toplu taşımaya geri döndü.

Uzun bir aranın ardından Boji'ye ait Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Özlemişim hepinizi" mesajıyla birlikte tramvayda çekilmiş bir fotoğraf yer aldı.

DIŞKI İFTİRASINDAN AKLANDI

Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ancak bu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.

Bunun üzerine Boji'nin Twitter hesabından "Bu görüntüleri görünce ben utandım" paylaşımı yapılmıştı.

Gezgin köpeğin bir süredir İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'nde kaldığı biliniyordu.

GÜNDE 29 DURAK, 30 KİLOMETRE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince, uygulanan mikroçip sayesinde mobil olarak takip edilen Boji'nin günde 29 metro durağına uğradığı ve 30 kilometreye yakın yolculuk yaptığı tespit edilmişti.

En çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı olan ancak bununla birlikte Anadolu yakasında en çok M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullanan Boji, dünya basınında da birçok habere konu olmuştu.