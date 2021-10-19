Bol lüferin sırrı çinekopta

Marmara Denizi'nde hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldüren bir lüfer bolluğu yaşanıyor.

Bu sene balık tezgahlarını bolca dolduran lüfer, şu an hamsiden sonra en çok yakalanan balık.



Ntv.com.tr'ye konuşan uzmanlar bu bolluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyor.

İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, lüferde ufak tefek azalmalar dışında bolluğun devam edeceğini belirtti.

Çinekopun bu sene boylarının kısa olması nedeniyle tutulmaması gerektiğine dikkat çeken Kartal, "Bu sene çinekop tamamen korunmalı, boyları olması gerekenden çok kısa. Tezgahlarda rahatça satılıyorlar, bundan dolayı üzgünüz. Benim vicdanım sızlıyor" dedi.

Lüfer fiyatlarının artık düşmeyeceğini de söyleyen Kartal, "Lüferin tanesi şu an 25 lira. Daha fazla düşmeyebilir. Hatta artabilir" diye konuştu.

"GELECEK SENE KIYILARDA BİLE TUTULABİLİR"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da lüferde yaşanan bolluğun devam edeceğini dile getirdi.

“Lüferin belli bir zamanı kalmadı, Türkiye’de her an yakalanıyor" diyen Özkaya, fiyatların daha da düşebileceğini belirtti. Özkaya da çinekopun tutulmaması gerektiğine işaret etti.

Çinekopun boylarının kısa olduğuna dikkat çeken Özkaya “Çinekopu bu sene koruyabilirsek lüfer her sene böyle bol olur. Lüferin sırrı çinekopta. Bu sağlanırsa seneye insanlar kıyılardan bile lüfer tutabilir” dedi.

