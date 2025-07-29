Bugün hava nasıl olacak: İl il sıcaklık tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüszgarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



EDİRNE 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu



ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI 20°C, 43°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



KONYA 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 22°C, 44°C

Az bulutlu ve açık



ARTVİN 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



TRABZON 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

