Bugün hava nasıl olacak: İl il sıcaklık tahmini

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak: İl il sıcaklık tahmini

Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüszgarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak: İl il sıcaklık tahmini - 1

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu

ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 20°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak: İl il sıcaklık tahmini - 2

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 44°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak: İl il sıcaklık tahmini - 3

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 23°C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 28°C, 45°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 30°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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