İŞKUR koordinasyonunda Türkiye 'nin 7 bölgesindeki 10 ilde düzenlenen GÜÇ Bölgesel Kariyer Fuarları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın ardından sıradaki durak, 27-28 Kasım tarihlerinde Mersin olacak.

İki gün sürecek fuarda gençler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek iş ve staj olanakları hakkında bilgi alabilecek.

Etkinlik programında savunma sanayisinde yapay zeka ve dijital dönüşüm ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki kariyer ve istihdam olanakları gibi başlıklar yer alacak.

MİT İLK KEZ KARİYER FUARLARINDA

2026-2027 dönemi GÜÇ Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilk kez kariyer fuarlarında stant açarak gençlerle bir araya geldi.

Fuarlarda MİT'in yanı sıra ASELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayisi kuruluşları ile enerji, sağlık , finans, teknoloji ve üretim sektörlerinden çok sayıda kurum ve kuruluş yer alıyor.

Gençler, kurum temsilcileriyle yüz yüze görüşerek çalışma alanları, kariyer fırsatları ve işverenlerin adaylardan beklediği nitelikler hakkında doğrudan bilgi edinebiliyor.

2026 yılının son fuarı ise 23-24 Aralık tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek.