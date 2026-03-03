Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada anayasa ve belediyeler kanununun ilgili maddeleri uyarında geçici tedbir olarak uzaklaştırma kararı verildiği duyuruldu. Tanju Özcan Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda cumartesi günü gözaltına alınmış, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'la birlikte tutuklanmıştı. Soruşturmada 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanju Özcan yerine belediye meclisinde seçim yapılacak .

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan' “İcbar suretiyle irtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 sorgu numarası kararıyla tutuklaması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi uyarısınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatılmıştı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

TANJU ÖZCAN'IN DA BULUNDUĞU 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer alıyordu.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Bolu Adliyesi’ndeki savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

ÖZCAN VE YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

Çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı.

Ayrıca Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız ev hapsi cezası almıştı. Diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından cezaevine sevk edileceğini belirtilmişti.

TANJU ÖZCAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelir sağlamak için zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor. Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre, hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerince yüksek bulundu.

Tanju Özcan ifadesinde market sahipleriyle, belediye binasında toplantı yapıldığını ve burs amaçlı BOLSEV Vakfı'na destek istediğini anlatmıştı. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı A.S. ise "Ticari reklam anlaşması yaptık." demişti. Vakıf yöneticisi S.C. de para istenmediğini öne sürmüştü.

İddiaya göre sözleşmeyi imzalamayan marketlere denetim ve faaliyetten men yaptırımı uygulanmıştı. Belediye yetkilileri ise denetimlerin rutin olduğunu savunmuştu.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

12 Aralık 1973’te Bolu’da doğan Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babası.

DAHA ÖNCE CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

26 Temmuz 2023 yılında CHP, Özcan'ın partiden bir yıllık süreyle ihracına karar vermişti. Geçici ihraç süresi dolan Özcan, CHP'ye dönüp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapmıştı.