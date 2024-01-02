Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Süper Kupa görseli soruşturması

NE OLMUŞTU?



Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe’nin Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.



Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında iki takım cuma akşamı saat 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti.



Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe’ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi.



Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak daha sonra Türk takımlarının taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı.



Taleplerinin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. İki takım, ertelemenin ardından yurda döndü.



İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Galatasaray kafilesini ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Fenerbahçe kafilesini binlerce taraftar karşıladı.



Erteleme kararına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, ayrıntıya girilmezken, “Bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.