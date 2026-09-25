Bolu Belediyesi irtikap soruşturması: Tanju Özcan'ın 217 yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet savcısı tarafından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan esasa ilişkin mütalaada, yargılama sırasında toplanan deliller, alınan beyanlar ve dosya kapsamının bütün olarak değerlendirildiği belirtildi.

Mütalaada, dava kapsamında "marketler", "ruhsat", "kurban", "hak ediş", "beton" ve "cafe" olmak üzere farklı olaylara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Mütalaada, Özcan hakkında "rüşvet almak", Altındal ve M.A. yönünden ise "rüşvet" suçundan cezalandırılma talebinde bulunuldu.



Mütalaada, Tanju Özcan için 32 mağdura karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa yardım", "yalan tanıklık", "suçluyu kayırma" ve "rüşvet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilen mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

MARKET TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Mütalaada, Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (BolSev) iştiraki olan BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine (Bolsev AŞ) gelir sağlamak amacıyla Bolu Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bazı marketler arasında reklam sözleşmeleri yapılmasının amaçlandığı, süreçte tutuklu sanıklar Tanju Özcan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın market temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda market temsilcilerine reklam sözleşmesi teklif edildiği, bazı market temsilcilerinin teklifi yüksek bulduğu ve reklam ihtiyacı olmadığını ifade ettiği aktarılan mütalaada, Özcan'ın bunun üzerine tehdit ve baskı içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı belirtildi.

Mütalaada, reklam sözleşmesini kabul etmeyen marketlere yönelik daha sonra zabıta tarafından denetimler gerçekleştirildiği, bazı işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı anlatılarak, BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketlerin daha sonra reklam sözleşmesini imzaladığı bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda BİM'den 6 milyon 84 bin, Nuhmar/1N'den 1 milyon 800 bin, Carrefoursa'dan 540 bin ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı belirtilen mütalaada, A101 ve ŞOK'un ise reklam sözleşmesi imzalamadığı ifade edildi.

Marketlere yönelik eylemlerin "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçunu oluşturduğu değerlendirilen mütalaada, tutuklu sanıklar Özcan, Can ve eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile tutuksuz sanıklar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A, eski Zabıta Müdürü H.Y, Belediye Meclis üyeleri E.T, B.Ö. ve C.G, Belediye Meclis Üyesi ve Encümen Başkanı H.E.S, Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü M.A. ile belediye ve BolSev personeli M.Y.B, S.P. ve T.A'nın cezalandırılmaları talep edildi.