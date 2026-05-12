Bolu Belediyesi soruşturması: Belediye şirketine operasyon
12.05.2026 12:58
Aramanın mali hizmetler ve satın alma biriminde yapıldığı öğrenildi.
Bolu Belediyesi'ne bağlı Bol-Tur A.Ş. şirketine operasyon düzenlendi. Jandarma belediye binasında arama gerçekleştiriyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama yapıldı.
Jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.
TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI
Bolu Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 28 Şubat'ta düzenlenmişti .
Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile eski-yeni yönetici ve meclis üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Yardımcısı Süleyman Can ile birlikte tutuklanan Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.