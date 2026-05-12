Bolu Belediyesi soruşturması: Belediye şirketine operasyon

12.05.2026 12:58

Bolu Belediyesi soruşturması: Belediye şirketine operasyon
DHA

Aramanın mali hizmetler ve satın alma biriminde yapıldığı öğrenildi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Bolu Belediyesi'ne bağlı Bol-Tur A.Ş. şirketine operasyon düzenlendi. Jandarma belediye binasında arama gerçekleştiriyor.

Bolu Belediyesi'ne bağlı Bol-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon yapıldı.

 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

 

Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama yapıldı.

 

Jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

 

TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI

 

Bolu Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 28 Şubat'ta düzenlenmişti .

 

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile eski-yeni yönetici ve meclis üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Yardımcısı Süleyman Can ile birlikte tutuklanan Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery