Bolu Belediyesi'nde arama. Bazı evraklara ve dijital materyallere el konuldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" (kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması) suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Sabah saatlerinde belediye binasına çok sayıda jandarma ekibi geldi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim sorumluları da sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından aramalara yardımcı olmaları için evlerinden alınarak belediyeye getirildi.

Hafta sonu mesaisi için belediyeye gelen personelin ise binaya girişlerine izin verilmedi. 3 saat süren aramanın ardından ekipler binadan ayrıldı.

3 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan isimlerin aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu öğrenildi.

Üç isim İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.