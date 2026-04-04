Bolu Belediyesi'nde arama. Bazı evraklara ve dijital materyallere el konuldu
04.04.2026 08:16
Son Güncelleme: 04.04.2026 11:51
Belediye önünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belediye binasında yapılan aramada bazı evraklara el konuldu.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" (kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması) suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Sabah saatlerinde belediye binasına çok sayıda jandarma ekibi geldi.
Belediye başkan yardımcıları ve birim sorumluları da sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından aramalara yardımcı olmaları için evlerinden alınarak belediyeye getirildi.
Hafta sonu mesaisi için belediyeye gelen personelin ise binaya girişlerine izin verilmedi. 3 saat süren aramanın ardından ekipler binadan ayrıldı.
3 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan isimlerin aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu öğrenildi.
Üç isim İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
"İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Şubat'ta gözaltına alınan aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı S.C. tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özcan'ın Bolu'daki bazı zincir marketlerden haksız menfaat sağladığı ve sağlamaya teşebbüs ettikleri iddia edilmişti.
TANJU ÖZCAN KİMDİR?
12 Aralık 1973’te Bolu’da doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babası.