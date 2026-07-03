Bolu Belediyesi'ne operasyon. Özel Kalem Müdürü tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi ve iştiraki şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Temmuz sabahı 6'ncı dalga operasyonu için jandarma ekipleri düğmeye bastı.



'Zimmet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla eş zamanlı yapılan baskınlarda, Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürü olan Özgür Nihat Yıldız ile belediye iştiraklerinde görevli İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K. gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde ve belediyedeki çalışma birimlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü 2 Temmuz günü, 2 kişi daha jandarmaya ifadeye çağrıldı ve toplam şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YILDIZ TUTUKLANDI



İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ise 'zimmet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.