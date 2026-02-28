Bolu Belediyesi'ne operasyon. Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Şubat'ta gözaltına alınan aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen ve arka giriş kapısından içeri alınan şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C., Mali Hizmetler Müdürü N.A., BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S., belediye meclisi üyeleri H.E.S., B.Ö. ve C.G., eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A., eski Yazı İşleri Müdürü T.A., eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı E.T., İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

TANJU ÖZCAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelir sağlamak için zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor.

Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre, hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerince yüksek bulundu.

Tanju Özcan ifadesinde market sahipleriyle, belediye binasında toplantı yapıldığını ve burs amaçlı BOLSEV Vakfı'na destek istediğini anlattı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı A.S. ise "Ticari reklam anlaşması yaptık." dedi. Vakıf yöneticisi S.C. de para istenmediğini öne sürdü.

İddiaya göre sözleşmeyi imzalamayan marketlere denetim ve faaliyetten men yaptırımı uygulandı.

Belediye yetkilileri ise denetimlerin rutin olduğunu savundu.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'ın gözaltına alınmasına tepki göstermişti.

"Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir." diyen Özel, Özcan'ın şehirdeki öğrencilere burs sağlayan bir vakfa yapılan bağışla ilgili suçlandığını söylemişti.

Tanju Özcan'ın yanında olduklarını belirten CHP lideri, "Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur." ifadesini kullanmıştı.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

12 Aralık 1973’te Bolu’da doğan Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babası.

DAHA ÖNCE CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

26 Temmuz 2023 yılında CHP, Özcan'ın partiden bir yıllık süreyle ihracına karar vermişti.

Geçici ihraç süresi dolan Özcan, CHP'ye dönüp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapmıştı.