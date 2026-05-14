Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tahliye

Bolu Belediyesi'ne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ev hapsi, CHP 'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kararın ardından iki isim cezaevinden salıverildi.

SUÇLAMA NEYDİ?

Beykoz ve Özdemir, Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (BolSev) yönetim kurulu üyesi olarak yapıyordu.

Vakfın geçen sene Kurban Bayramı öncesi bağış kampanyası düzenlediği, ancak toplanan 845 bin TL'yi değerlendirmeyerek doğrudan kasaya aktarıldığı iddia ediliyordu.

İddianamede "dini duygular istismar edilerek vakıf ve bilişim sistemleri aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun işlendiği" öne sürülüyor.

"İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla cezaevinde olan vakfın kurucusu - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bu dosya kapsamında da tutuklama kararı var.

KİMLER TUTUKLU?

Soruşturma kapsamında Özcan'la birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, CHP'li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, oda personeli Mesut Kalafat da tutuklu bulunuyor.

İddianamede 7'si tutuklu 19 sanık hakkında "irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet alma", "nitelikli dolandırıcılık", "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet", "irtikaba yardım", "rüşvete aracılık", "yalan tanıklık" ve "suçluyu kayırma" suçlamaları yer alıyor.