Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda nisan ayında yağan kar sonrası bölge beyaz örtü ile kaplandı.

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

İlkbahar aylarının ortası olarak bilinen Nisan ayında Düzce'nin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktada etkili oldu. 'nin en önemli geçişlerinden birisi olan Dağı'nda da kar yağışı iki gündür etkili oluyor.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları ile yol sürekli trafiğe açık hale getirilirken, bölge ise beyaz örtü ile kaplandı. Genelde nisan aylarında yeşil ve mavinin hakim olduğu Bolu Dağı'nda, bu sefer karla kaplı olması dikkat çekti.

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