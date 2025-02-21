Bolu Dağı geçişi ulaşıma açıldı: Küçük araçların geçişine izin veriliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve 2 tırın çarpışması sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatılan yol ulaşıma açıldı. Yalnızca küçük araçların geçişine izin veriliyor.

Bolu Dağı geçişi ulaşıma açıldı: Küçük araçların geçişine izin veriliyor

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun geçişinde akşam saatlerinde yoğun başladı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen iki TIR'ın çarpışması sonucu yol çift şeritli ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı geçişi ulaşıma açıldı: Küçük araçların geçişine izin veriliyor - 1

Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendirildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Polis ekiplerinin kontrolünde yalnızca küçük araçların geçişine izin veriliyor. Ağır tonajlı araçlar ve tedarik malzemesi götüren araçların D-100 kara yolunun geçişinden ilerlemesine izin verilmiyor.

İstanbul’da kar yağışı şiddetini artırdı: Üç gün boyunca sürecek

İstanbul’da kar yağışı şiddetini artırdı: Üç gün boyunca sürecek

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...