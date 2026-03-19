Bolu Dağı geçişinde bayram hareketliliği başladı

Ramazan Bayramı tatili başlıyor.

Üç günlük bayram tatili öncesinde arife günü yola çıkan sürücüler, en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Otoyolun Köroğlu Rampaları geçişi İstanbul ve Ankara yönünde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.