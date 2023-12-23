Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

Bolu’da, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.