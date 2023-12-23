Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

Bolu’da, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.
Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.
Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yarın akşam saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor.
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