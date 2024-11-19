Bolu Dağı geçişinde otomobil devrildi: 3 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bolu Dağı geçişinde otomobil devrildi: 3 yaralı

Ankara yönüne giden N.Y. idaresindeki otomobil, söz konusu kara yolunun Dağı geçişi Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak sis ikaz lambasına çarptı. Savrulan otomobil yolun sağ şeridine devrilip ters döndü.

Kazada araçtaki sürücü ile C.Ü. (58) ve H.Ü. (91) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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