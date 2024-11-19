Bolu Dağı geçişinde otomobil devrildi: 3 yaralı

Ankara yönüne giden N.Y. idaresindeki otomobil, söz konusu kara yolunun Bolu Dağı geçişi Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak sis ikaz lambasına çarptı. Savrulan otomobil yolun sağ şeridine devrilip ters döndü.



Kazada araçtaki sürücü ile C.Ü. (58) ve H.Ü. (91) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, gelen ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.



Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.