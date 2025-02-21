Bolu Dağı geçişi çift yönlü ulaşıma kapandı: Kar aniden bastırdı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı geçişi çift yönlü ulaşıma kapandı: Kar aniden bastırdı

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun geçişinde akşam saatlerinde yoğun başladı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir TIR'ın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı geçişi çift yönlü ulaşıma kapandı: Kar aniden bastırdı - 1

Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması planlanıyor.

Sürücülerin zincir takarak temkinli gittiği yolda, devam ediyor.

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