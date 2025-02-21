Bolu Dağı geçişi çift yönlü ulaşıma kapandı: Kar aniden bastırdı

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir TIR'ın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı.