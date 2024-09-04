Bolu Dağı Tüneli erken açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul yönünde devam eden tünel uzatma çalışmalarının erken bitirileceğini dile getirip "Bir aksilik olmazsa, çalışmaları 19 Eylül'e kalmadan 8 ya da 9 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bolu Dağı Tüneli erken açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Tüneli'nde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini hatırlattı. Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelebilecek benzer durumların yaşanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalara ilk İstanbul-Ankara yönündeki tüpten başladıklarını ve 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını anımsattı.

Uraloğlu, çalışmaların ikinci ayağı kapsamında 31 Temmuz'da Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalını uzatma çalışmalarına başladıklarını kaydederek 19 Eylül'de açılması planlanan tüpün 10 gün daha erken hizmete sunmayı hedeflediklerini duyurdu.

Uraloğlu, "İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada 3-4 saatlere varan bir bekleme var. İnşallah 19 Eylül'e kalmadan biz orayı daha erken bir vakitte bitirme gayretindeyiz." dedi.

"40 GÜNLÜK BİR SÜRE SONUNDA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, pazar günü yoğunluk oluşmadan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünü vatandaşın hizmetine açmayı hedeflediklerini işaret etti.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bunu gece gündüz ben de takip ediyorum. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Trafik bu hafta sonundan itibaren artık rutin seyrine dönmüş olacak. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. 19 Eylül'e kalmadan 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaları 8 ya da 9 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz."

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