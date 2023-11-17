Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Heyelan riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 2 şeritten trafiğe açtı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?)

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?)

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’nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki ormanlık alandan toprak kaymalarının olduğu belirlendi.

Karayolları ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılarak, Bolu Dağı Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik amacıyla tedbirler alındı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe açıldı - 1

Olay yerinde jandarma, polis ve karayolları ekipleri, İstanbul istikametine gidecek olan sürücüleri Abant kavşağına yönlendirerek trafik akışını sağladı. B

Gece boyu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapalı kalırken sabah saatlerinden itibaren karayolları ekipleri dağdan yola sızan çamurlu suyu temizlemek için çalışma başlattı.

Yoldaki suyun temizlenmesinin ardından yol 2 şeritten trafiğe açıldı.

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