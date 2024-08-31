Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi

Bolu Dağı Tüneli geçişinde süren çalışmaların ne zaman biteceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, proje bitiş tarihini de söyledi. İşte, Bolu Dağı Tüneli çalışmalarında son durum...



BAKAN URALOĞLU TARİH VERDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezini ziyaret ederek, tünelin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli geçişinde süren çalışmaları 19 Eylül'de tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzatılmasını sağlamış olacağız." dedi.



Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından, tünelin her 2 tüpünün Kaynaşlı yönüne uzatılması ihtiyacı ortaya çıktığını, gerekli incelemelerin ardından çalışmaya başladıklarını söyledi.



İstanbul-Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpü, geçen yıl 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına da 31 Temmuz'da başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı, 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımıza planladığımız şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladıklarını belirterek, tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 32 metrelik kesimini ve toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatını bitirdiklerini kaydetti.



Değişimini planladıkları 4 adet viyadük genleşme derzinin, 3'ünün kaynak işlerini de tamamlayarak betonlarını attıklarını, 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, derzlerin yapı ve trafik güvenliği için çok kıymetli olduğunu, geçmiş yıllarda şerit daraltarak yapılan onarımları da ortadan kaldıracağını vurguladı.



Uraloğlu, refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların yaklaşık 3 bin metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağını da yenilediklerini belirterek, "Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzatılmasını sağlamış olacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız." dedi.