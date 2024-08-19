Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Tüneli açılış tarihi belli oldu

Bola Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Otoyolun Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikametinin de trafiğe kapatılmasıyla birlikte, sürücüler trafikte yoğun zaman harcamaya başladı. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?



BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?



Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.



Bu nedenle 50 gün süreyle kapatılan Bolu DağıTüneli 19 Eylül'de açılacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

