Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapanıyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Bolu Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu üzerinde karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

BU SAATLERE DİKKAT!

Otoyolun İstanbul yönünün 13.30-14.30 saatleri arasında kapatılarak ulaşımın Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirileceği aktarılan açıklamada, 15.00-16.00 saatlerinde kapalı kalacak Ankara yönünde de trafiğin Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacağı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.