Bolu Dağı Tüneli'nde alevlere teslim oldu
06.08.2026 01:54
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın panik yarattı.
Karayolu ulaşımının en kritik kavşaklarından Bolu Dağı Tüneli'nde facianın eşiğinden dönüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinden yüklediği mobilyaları Ermenistan'a götüren Ünal K. yönetimindeki tırın dorsesinde, Bolu Dağı Tüneli'nden geçtiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler ve dumanı fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduktan sonra aracı tünel çıkışındaki Karayolları Tünel İşletme Şefliği alanına çekti. Bölgeye sevk edilen Karayolları Tünel İşletme Şefliği ile Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çekici kısmına ve ikinci dorsesine sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.